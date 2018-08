Specjalna emerytura dla matek i ojców. Nagroda za poświęcenie się wychowaniu dzieci

Rząd wprowadzi nowy program z "plusem". Matka+ to gwarantowana emerytura minimalna dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Co ciekawe, taką nagrodę od państwa otrzyma także ojciec, jeśli dla wychowania dzieci zrezygnował z pracy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nowy program socjalny to kolejny miliard złotych po stronie kosztów budżetu. (Pixabay.com)

Już we wrześniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy, przyznającej minimalną emeryturę kobietom, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Z tego przywileju mają skorzystać także ojcowie.

Minimalna emerytura to obecnie ok. 1030 zł. Do takiej kwoty na mocy nowej ustawy będzie wyrównywane świadczenie, jeśli jego kwota jest niższa.

Wideo: emerytura za czwórkę dzieci. "Kobiety są represjonowane przez system"

Świadczenie roboczo nazywane Matka+ (choć ojcowie także będą jego beneficjentami) będzie wypłacane nawet jeśli któreś z dzieci nie jest jeszcze pełnoletnie.

Pomysł minimalnej emerytury dla matek, które urodziły przynajmniej czwórkę dzieci, pojawił się na ostatniej konwencji PiS. O tym, że pomysł zostanie niebawem wdrożony w życie, w czerwcu mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Szydło mówiła, że emerytura ma przede wszystkim być przeznaczona dla matek, które wychowując dzieci, nie były w stanie zapewnić sobie świadczenia. Jednak zapewniła też, że matki, które pracowały, dostaną "emeryturę uzupełnioną".

Kolejny program socjalny rządu będzie dodatkowym obciążeniem dla budżetu. Autorzy projketu ustawy szacują, że rocznie na ten cel będzie szło 915 mln zł.