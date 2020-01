Split payment w różnym zakresie obowiązuje już od paru miesięcy. Nadal jednak pojawiają się niejasności dot. tego, jak mechanizm podzielonej płatności może być interpretowany. Resort finansów postanowił coś z tym zrobić.

Split payment. Resort finansów wydał uzupełniające objaśnienie dot. MPP

Interpretacja resortu finansów dot. split payment jest wiążąca dla branż objętych obowiązkowym MPP, gdyż daje klarowne wytyczne odnośnie do zastosowania tego mechanizmu w praktyce. Przepisy ustawy o VAT odsyłają bowiem do ustawy - Prawo przedsiębiorców, które odsyła do pojęcia transakcji, choć na próżno w przepisach finansowych szukać jej definicji.