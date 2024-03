Spółka Mentzen kończy zapisy. Ponad 32 mln zł wpłat

Cena akcji ustalona na 36 zł

Przed rozpoczęciem oferty, cena akcji została ustalona na poziomie 36 złotych, co stanowiło maksymalną cenę. Dzięki temu wartość oferty osiągnęła 12,6 miliona złotych. To sprawiło, że szacowany popyt na akcje spółki był około 2,5-krotnie większy niż liczba akcji oferowanych do sprzedaży.