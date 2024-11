Postawili auta na darmowym parkingu. Teraz muszą zapłacić 10 tys. zł

Mandaty mogą przewyższać wartość pojazdu

Rekordzista, właściciel samochodu marki KIA pochodzący z Białegostoku, zebrał 42 wezwania na łączną sumę ponad 10 tys. zł. Inny przykład to Mercedes klasy A, którego właściciel otrzymał 39 mandatów. – Zachęcamy właścicieli tych aut do zgłoszenia się do nas, aby mogli wyjaśnić sytuację – apeluje Michał Jaczyński, prezes Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.