Jak rozliczyć PIT po zmarłym? Potrzebny jeden dokument

Zasady dotyczące rozliczania PIT po zmarłym są w zasadzie takie same, jak w przypadku osób żyjących.

Dotyczy to zarówno osób, które odeszły i w 2024 r. były związane umową o pracę, jak i zmarłych emerytów.

Trzeba pamiętać, że w masie spadkowej przyjmujemy nie tylko dobrodziejstwa, lecz także długi , jeśli zmarły takie posiadał. Spadkobiercy są zobowiązani do uregulowania ewentualnej niedopłaty.

Jeśli spadkobiercy nie wykonają żadnego ruchu do 30 kwietnia, to skarbówka wyśle zawiadomienie o kwocie do zapłaty. Trzeba jednak pilnować terminów. - Na uregulowanie niedopłaty mamy 14 dni od dnia odbioru zawiadomienia - podkreśla ekspert.