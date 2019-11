Spór o ser feta. Komisja Europejska pozywa Danię

Feta jest tylko grecka - tak od 17 lat wynika z europejskiego prawa. Mimo to nic z przepisów nie robią sobie Duńczycy. Robią za to ser, za który ściga ich Komisja Europejska.

Unijne prawo chroni lokalne produkty. To sprawia, że ser feta mogą produkować tylko Grecy, a reszta - nawet jeśli idealnie ich naśladują - muszą "kombinować" z nazwą. Duńczycy się tym jednak nie przejmują i ściągnęli na siebie gniew Komisji Europejskiej - donosi portal wiadomoscihandlowe.pl.

KE skierowała nawet przeciwko Danii skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To efekt wieloletnich wezwań o zaprzestanie naruszanie prawa.

"Dania nie tylko łamie unijne prawo, ale także utrudnia negocjacje handlowe między UE a krajami trzecimi w zakresie dwustronnych umów na temat wzajemnej ochrony znaków towarowych i produktów regionalnych. Zakłóca to skuteczną promocję unijnych produktów poza wspólnym rynkiem" - czytamy w komunikacie KE.

Co takiego wyjątkowego jest w serze feta? Jak czytamy w Wikipedii, "produkowany z mieszanki pasteryzowanego mleka owczego z mlekiem kozim (to drugie stanowi maksymalnie 30 proc. mieszanki) lub tylko z mleka owczego. Niedozwolone jest używanie środków konserwujących lub koloryzujących, okres dojrzewania wynosić musi co najmniej 3 miesiące, szczegółowe wymogi technologii i kwalifikacje personelu zostały w Grecji prawnie unormowane i podlegają częstej kontroli".