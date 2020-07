Ceny nad Bałtykiem. 10-20 zł za WC to nie jest rzadkość. "Niektórzy traktowali nasz bar jak szalet"

"Kupiłam tam coś i tak, więc nie musiałam sprawdzać reakcji właściciela na moje ewentualne wkroczenie do WC. Ale zastanawiam się, czy by mnie z dzieckiem wyrzucili, czy nie" - dodała.

Władze Rewala twierdzą, że u nich jest jednak inaczej. - Toalety to rzecz elementarna i chcemy je zapewnić wypoczywającym u nas turystom. Dziwi mnie, że kogoś może dziwić, iż gmina zapewnia dostęp do ubikacji. Nie chcemy, aby ludzie załatwiali się na wydmach – mówi money.pl Szymon Kral z urzędu gminy Rewal.

- Te toalety są u nas od jakichś dziesięciu lat. Wprawdzie jest to usługa płatna, za skorzystanie trzeba zapłacić 2 zł, ale nie chodzi w tym o zysk, tylko o to, aby miastu zwrócił się koszt eksploatacji. Te toalety są usytuowane przy głównych zejściach. Łącznie 33 w sześciu miejscowościach tworzących gminę Rewal – dodaje.

Nawet 33 toalety nie załatwiają jednak problemu. - To prawda, są toalety, ale one znajdują się powyżej klifu. Osoba, która spędza czas na plaży, musi się tam jakoś dostać. Dlatego niektórzy wolą przyjść do naszego baru, który znajduje się na plaży. Powiem wprost: niektórzy traktowali nasz bar jak szalet. Potrafili zostawić zabrudzoną ubikację, a nawet ukraść szczotkę do czyszczenia - opowiada Magda Lisowska, właścicielka Beach Bar Piaskownica w Rewalu.