Sportowcy mogą zarobić na medalach. Pieniądze obiecały PKOl i ministerstwo

Medal olimpijski to nie tylko miejsce w historii sportu oraz cel wszystkich sportowców. To także niemałe pieniądze, które państwo przekazuje zawodnikom występującym z orzełkiem na piersi.

Polska reprezentacja na ZIO w koreańskim Pjongczang (PAP/EPA, Fot: ILIP SINGER)

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w koreańskim Pjongczangu po raz kolejny stały się okazją nie tylko do sportowego współzawodnictwa oraz gorącego kibicowania swoim reprezentantom. To także doskonały moment, by przyjrzeć się systemowym rozwiązaniom wspierania najlepszych sportowców przez państwo.

Kilkanaście dni przed rozpoczęciem zmagań w koreańskim Pjongczang Polski Komitet Olimpijski poinformował o wysokości nagród finansowych, które zostaną przekazane medalistom. Za złoto PKOl przewiduje 120 tys. zł. Drugie miejsce i srebrny medal pozwoli zawodnikom cieszyć się z 80 tys. zł, a brąz 50 tys. zł. Także sukcesy w drużynie zostaną zamienione na konkretne kwoty. Każdy z członków ekipy może liczyć na 75 proc. środków przewidzianych w razie sukcesów indywidualnych. To odpowiednio 90 tys. zł, 60 tys. zł oraz 37,5 tys. zł.

Premie wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski to nie wszystko, co zyskają najlepsi zawodnicy. Nagrody przewiduje także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Złoci medaliści dostaną po 64 400 zł, srebrni 46 tys. zł, a brązowi 36 800 zł. To właśnie resort sportu przed kilkoma miesiącami, o czym jako pierwszy informował portal money.pl, zdecydował się na zmianę systemu promowania sportu wśród najmłodszych. Zakłada ona, że nie tylko zawodnicy i ich aktualni trenerzy będą wynagradzani za sukcesy. Nowe przepisy uwzględniają także szkoleniowców, którzy zajmowali się sportowcami na początkach ich kariery – gdy startowali np. jako juniorzy. Każdy z takich trenerów w razie olimpijskiego sukcesu wychowanka może liczyć na maksymalnie 10 350 zł.