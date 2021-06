Sposoby na skuteczne wybielanie firan

Jak wybielić firanki – krok 2: upierz

Zawsze czytaj metki i stosuj się do zaleceń producenta. Firanki lubią pranie ręczne. Powiedzmy jednak szczerze – nie każda z nas ma na to czas i chęci. I, jak się okazuje, w XXI wieku nie jest to już aż tak wymagane. Pralka automatyczna jest wtedy dobrym wyborem, ale tylko ta zaawansowana technologicznie, posiadająca program do prania firan lub tkanin delikatnych. Przykładem są pralki automatyczne Electrolux PerfectCare z systemem Ultra Wash, który pozwala osiągnąć idealne efekty przy krótkim czasie prania (mniej niż godzinę!) i niskim zużyciu energii. Co ważne – zastosowany w pralkach Electrolux program AutoDose, połączony ze specjalną aplikacją, która umożliwia dostosowanie ustawień (informuje też np. o potrzebie uzupełnienia środku do prania) – umożliwia precyzyjne dozowanie detergentu, co z kolei zapobiega niszczeniu się delikatnej tkaniny firany i wydłuża jej żywotność. Wiadomo bowiem, że zbyt długie pranie i używanie zbyt dużej ilości środków chemicznych przy praniu delikatnych materiałów szybciej je niszczy.