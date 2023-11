Wykład latex coach na uczelni odwołany. "Chyba ich to przerosło"

- Z bólem muszę wam przekazać to, co przed chwilą usłyszałam - mówi Szymańska w swoim wystąpieniu na Tik Toku. - Poinformowano mnie, że uczelnia nie jest w stanie zorganizować tak dużego eventu z moim udziałem. To ich przerosło i rezygnują. Okazuje się, że chyba nie rozmawiali o spotkaniu z wykładowcami. Dla mnie to jest nieprofesjonalne zachowanie. Ubolewam nad tym - przyznaje. Szymańska dodaje, że ma swój grafik i dużo pracy, dlatego liczy, że w przyszłości takie sytuacje już się nie powtórzą.