Sprawdź, w jakim banku zarobisz. Konto, które przynosi zyski! Banki i inne instytucje finansowe chętnie oferują nam specjalne warunki i atrakcyjne oferty - od kredytu bez prowizji na programach lojalnościowych kończąc. A gdyby tak wykorzystać promocje związane z kontami bankowymi jako formę zarobku? Ile można na tym zyskać? Okazuje się, że całkiem sporo - przy odrobinie szczęścia blisko 4 000 zł. Łowcy kont osobistych Swego czasu stosunkowo dużą popularnością cieszyło się amerykańskie reality show, gdzie bohaterowie programu, poprzez zbieranie i wykorzystywanie stosów kuponów zniżkowych do sklepów wielobranżowych, wychodzili z pełnymi koszykami zakupów, płacąc za nie dosłownie kilkanaście centów. Takie podejście da się także przenieść na realia finansowe. Konto bankowe nierzadko wiąże się z promocjami i bonusami pieniężnymi za samo otwarcie rachunku czy wykonywanie zadań zgodnie z programami poleceń. W przypadku takich produktów finansowych istnieje także możliwość otrzymania kart upominkowych do wykorzystania w salonach prasowych czy sklepach odzieżowych. Cały szkopuł w tym, że jedno konto nie przyniesie znacznych zysków - kluczem jest tu otwieranie kilku (a nawet kilkunastu) rachunków na raz, odebranie bonusów i grzeczne pożegnanie się z bankiem zgodnie z regulaminem. Najpierw takie promocje trzeba znaleźć - tutaj wykorzystaliśmy porównywarkę finansową, dzięki czemu nie straciliśmy zbyt wiele czasu na selekcję “celów”. Według zaprezentowanych informacji, 7 banków oferuje promocyjne konta bankowe (wyłączając produkty z opcją założenia lokaty czy konta oszczędnościowego na wysokie oprocentowanie). Gdzie i ile można dostać? W jakim banku konto daje możliwość zarobienia 400 zł? Ofin pomogło nam wziąć na pierwszy ogień konto od Credit Agricole. W tym francuskim banku można otrzymać w sumie 400 zł. Co trzeba zrobić? Wystarczy założyć Konto dla Ciebie, np. wygodnie przez aplikację i przez rok, w każdym miesiącu, wykonać przynajmniej 3 transakcje kartą i zapewnić wpływy na rachunek o wysokości minimum 1 000. W ten sposób po roku dostaniemy pierwszą połowę naszej “wypłaty”. Pozostałe 200 zł uzyskamy na dwa sposoby - poprzez przeniesienie konta z innego banku i wpływy na rachunek w wysokości min. 3 000 zł przez pierwsze trzy miesiące lub przy wykorzystaniu CAsaver. Druga metoda związana jest z usługą oszczędzania. W tym wypadku należy ją uruchomić, co miesiąc zasilać konto na min. 1 000 zł i płacić kartą za zakupy na kwotę min. 200 zł. Konto osobiste Direct w ING - 160 zł za otwarcie W przypadku ING możliwość zysku związana jest z internetowym kontem Direct, za które dostaniemy w sumie 160 zł. Warunkiem jest założenie rachunku do 30 września 2020 r. wraz z kontem oszczędnościowym przez internet i wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą lub kodem BLIK na kwotę min. 1 000 zł do końca 2020 r. Aby uzyskać pełną sumę, trzeba też zapłacić 3 razy BLIKIEM w dowolnym sklepie internetowym i dodatkowo w każdym z 3 wybranych przez nas miesięcy zapewnić łączny wpływ w minimalnej wysokości 1 000 zł. Zwroty za zakupy z kontem bankowym T-Mobile Z kontem Freemium od T-Mobile możemy otrzymywać premię tylko przez pół roku, choć w ten sposób zarobimy w sumie 90 zł. Nagroda jest naliczana w postaci zwrotu za zakupy. Żeby zgarnąć gotówkę, musimy w danym miesiącu posiadać rozliczone transakcje na kwotę minimum 200 zł. Cyklicznie T-Mobile będzie oddawać maksymalnie 15 zł. Gdzie otworzyć konto i dostać ponad 1 500 zł? W Pekao S.A. przy odrobinie szczęścia i dobrych znajomych da się zarobić większe kwoty. Na początku otwieramy przez internet Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium z kartą i aplikacją do końca września 2020 r. Gdy już to zrobimy, przez pierwsze trzy miesiące musimy zapewnić wpływ na min. 500 zł w każdym z nich, wykonać jedną transakcję “plastikiem” lub mobilnie i zalogować się do PeoPay (aplikacja Pekao). Za to dostaniemy 100 zł. Prawdziwą wisienką na torcie jest jednak opcja zarobienia nawet 1 500 zł w programie poleceń. Tutaj trzeba się już nieco natrudzić, aby znaleźć 15 osób chętnych do otwarcia rachunku - nie jest to niewykonalne, choć może zająć nieco czasu. Za każde skuteczne polecenie Konta Przekorzystnego, Świat Premium lub Przekorzystnego Biznes otrzymamy 100 zł Program poleceń jest także dostępny w Getin Bank - tutaj otrzymamy maksymalnie 800 zł w bonach, jeśli założymy konto Proste Zasady i polecimy je 10 znajomym. Trzeba się jednak spieszyć, bo promocja trwa do końca sierpnia 2020 r. Gdzie założysz konto i zarobisz 300 zł? Kolejne pieniądze, tym razem 300 zł, zgarniemy w Alior Banku. Musimy złożyć wniosek przez internet do końca lipca 2020 r. i podpisać umowę w ciągu 30 dni - taki prosty ruch da nam 100 zł. Pozostałe 200 zł przytulimy, jeśli przez 8 miesięcy w każdym z nich zapewnimy wpływy na kwotę minimum 1 500 zł, wykonamy 3 transakcje bezgotówkowe i co najmniej raz zalogujemy się do aplikacji mobilnej. Konto osobiste Millennium i BNP Paribas - ponad 400 zł w bonach i gotówce To ostatnie dwie obowiązujące promocje, dzięki którym otrzymamy ponad 400 zł. W Millenium wystarczy założyć konto 360º i polecać ofertę. Jeśli znajomy wyda 360 zł w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku kartą lub BLIKIEM, możemy odebrać nagrodę w postaci karty na kwotę 80 zł do największej sieci salonów prasowych w Polsce lub internetowych sklepów odzieżowych, których nazwa zaczyna się na ostatnią literę alfabetu. W sumie zgarniemy 240 zł. W BNP Paribas otrzymamy 250 zł na konto w zamian za otwarcie ROR przez link promocyjny. Jako dodatek wykorzystamy bon o wartości 20 na świeżo zmieloną, aromatyczną kawę w jednej z sieci popularnych kawiarni. Konta osobiste w promocji - plan działania Zakładanie kilku rachunków bankowych i przestrzeganie zasad promocji może być stosunkowo skomplikowane. Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać o wpływach, terminach ofert i zamknięciu kont osobistych w odpowiednim momencie, tuż po odebraniu nagród. Najlepiej złożyć wszystkie wnioski tego samego dnia i rozpisać w arkuszu kalkulacyjnym warunki dla poszczególnych promocji. W przypadku programów poleceń powinniśmy już porozmawiać ze znajomymi, którzy by nam pomogli w całym przedsięwzięciu jeszcze przed rozpoczęciem naszego planu. Banki często (a nawet można zaryzykować stwierdzeniem, że zawsze) stawiają wymagania, które wiele osób pomija. Chodzi tutaj o zaakceptowanie zgód marketingowych i w zależności od banku założenie konta w określony sposób, np. przez stronę internetową lub specjalny link promocyjny. Konto bankowe - łatwy zarobek? Zarabianie na kontach bankowych na pierwszy rzut oka to proste zadanie. Z drugiej strony trzeba się tu wykazać odrobiną strategicznego myślenia. Oczywiście im mniej ofert będziemy mieli na celowniku, tym łatwiej zgarniemy bonusy. A co z wpływami na konto? To chyba największy minus takiej “inwestycji”. Gdybyśmy chcieli skorzystać ze wszystkich ofert wymienionych wcześniej, w sumie trzeba by było “włożyć” nieco ponad 33 000 zł. W stosunku do bonusów w kwocie 3 860 zł, otrzymujemy zysk na poziomie około 12 proc. w skali roku. Czy to się opłaca? Tak, tylko wiąże się z tym pewne ryzyko, że np. plan związany z programem poleceń po prostu nie wypali lub zapomnimy o wykonaniu transakcji bezgotówkowej na określoną sumę, co obniży ostateczny zysk. Mimo wszystko zarabianie na kontach bankowych jest możliwe i nie tylko na tak dużą skalę. 