Zakopane zmienia zasady dotyczące parkowania. Wejdą w życie w tym roku

Zakopane przygotowuje się do wprowadzenia opłat za parkowanie w weekendy. Jak informuje gazetakrakowska.pl, burmistrz Łukasz Filipowicz od lat apelował o zmiany w przepisach, które dotychczas pozwalały na bezpłatne parkowanie w soboty i niedziele. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie wpływów do budżetu miasta oraz poprawę organizacji ruchu.

Jak czytamy, obecnie Zakopane generuje ok. 7 mln zł rocznie z opłat parkingowych pobieranych w dni robocze. Wprowadzenie płatnego parkowania w weekendy ma zwiększyć tę kwotę, co pozwoli na dalsze usprawnienia w systemie parkowania. Filipowicz zaznacza, że choć zmiany są planowane przed wakacjami, to ich wdrożenie może się opóźnić z powodu nadchodzących wyborów i konieczności dostosowania stref parkingowych.