29 zarzutów dla burmistrza. Prokuratura chce kary więzienia

Prokuratura rejonowa postawiła burmistrzowi Szczuczyna (woj. podlaskie), Marcinowi W., 29 zarzutów dotyczących poświadczania nieprawdy w protokołach przeglądów opryskiwaczy . Zarzuty te odnoszą się do okresu, gdy Marcin W. prowadził działalność gospodarczą w 2022 roku. Jak informuje "Kurier Poranny", sprawa dotyczy terenów trzech powiatów: grajewskiego, kolneńskiego i piskiego .

Prokuratura domaga się dla Marcina W. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu, 20 tys. zł grzywny oraz 5-letniego zakazu pełnienia funkcji burmistrza. Obrona natomiast wnioskuje o uniewinnienie . Wyrok w tej sprawie ma zostać ogłoszony za dwa tygodnie. Marcin W. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Na swoim profilu na Facebooku Marcin W. poinformował mieszkańców o zarzutach, podkreślając, że nie mają one związku z jego obecną funkcją burmistrza. Zapewnił, że nie wpłyną one na jego pracę na rzecz miasta i nie zamierza rezygnować ze stanowiska, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana. Zaapelował do mieszkańców o unikanie spekulacji — czytamy w regionalnym dzienniku.