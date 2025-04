Zamieszanie w Łomży. Najpierw odcięli ogrzewanie, a później włączyli

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży natychmiastowo wstrzymało dostawy ciepła do budynku mieszkalnego na osiedlu Monte Cassino. W oficjalnym komunikacie wyjaśniono, że przyczyną tej decyzji było nieautoryzowane podłączenie instalacji solarnej do węzła cieplnego, który należy do MPEC.