Efekt Trumpa. Kultowy komiks drożeje pierwszy raz od 15 lat

Amerykański wydawca komiksów Image Comics ogłosił podwyżkę. Od lipca cena kultowej serii "Spawn" wzrośnie z 2,99 do 3,99 dol. To pierwsza taka zmiana od 15 lat. Decyzja jest odpowiedzią na nowe cła w USA nałożone przez Donalda Trumpa, które zwiększają koszty importu papieru i druku, co przekłada się na cenę komiksów — pisze screenrant.com.