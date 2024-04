Trwają kontrole w domach w Polsce. Kary sięgają nawet 50 tys. zł

Przedstawione dokumenty powinny potwierdzać regularność usług wywozu nieczystości. Obecne regulacje prawa wymagają od właścicieli bądź użytkowników szamb ich regularne opróżnianie, by zapobiegać ich przepełnieniu, co najmniej raz na kwartał. Oczyszczalnie przydomowe powinny przeprowadzać usuwanie osadów stale, zgodnie z zaleceniami producenta, przynajmniej raz do roku.