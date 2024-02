Sprawdzili ceny w hipermarketach. Jedna sieć zdecydowanie się wyróżnia

W Auchan, w lutym, 50 produktów z Koszyka kosztuje 330-333 zł, co oznacza spadek cen o 20 zł w porównaniu do grudnia 2023 roku. Natomiast porównując ceny do lutego 2023, ceny są niższe o ponad 55-60 zł. Tymczasem pozostałe hipermarkety utrzymały swoje dotychczasowe pozycje i oferują zakupy 50 produktów z Koszyka w cenach od 400 do 405 zł - zaznacza portal dlahandlu.pl.