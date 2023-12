Sprzątanie przed świętami. "W grudniu pojawia się wielu nowych klientów"

Z kolei firma "Stepapp" ustala ceny sprzątania w zależności od powierzchni lokalu i jego lokalizacji. Za podstawowe sprzątanie mieszkania o powierzchni 80 m kw. w Krakowie zapłacimy 189,99 zł, w Warszawie 220 zł, w Poznaniu 181,50 zł, a we Wrocławiu 189,90 zł. - Średni czas sprzątania w Warszawie to ok. 4 godz., w Poznaniu ten czas zwiększa się do ok. 4,5 godz. - wyjaśnia Thomas Werner.