Sprzedał kamienicę Banasiowi. Ale nie pamięta za ile

- Nie mam żadnych dokumentów z tej transakcji. Nie pamiętam, za ile sprzedaliśmy, ale na pewno było tanio - tak o kamienicy Mariana Banasia mówi jej poprzedni właściciel. To 75-letni były katecheta.

Do mężczyzny dotarł środowy "Fakt". Jak czytamy w dzienniku, w sprawie nieruchomości jest bardzo dużo niejasności.

Banaś miał przyjechać do domu siostry Zbigniewa z notariuszem. - Wtedy coś podpisywaliśmy, ale gdzie to jest, to ja nie mam pojęcia - mówi były właściciel kamienicy przy ul. Krasickiego 26.