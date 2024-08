Czaszka aligatora i zęby krokodyla. Oto co Polacy przywożą z wakacji

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) informuje, że przywóz do UE oraz wywóz z UE okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES) jest zabroniony bez odpowiednich zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów prowadzi do konfiskaty okazów i grozi karą więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.