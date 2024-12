Chciała sprzedać buty w internecie. Straciła 20 tys. zł

Sprzedawczyni weszła w link, który otrzymała na swoją skrzynką pocztową. Chwilę później zaczęła dostawać wiadomości SMS z kodami. Ciągi cyfr podawała mężczyźnie, który zadzwonił do niej i przedstawił się jako pracownik jednej z firm kurierskich. Kobieta podyktowała mu także kody BLIK .

"W efekcie z jednego z rachunków straciła ponad 5 tys. zł. Jak się okazało, w trakcie rozmowy przekazała mężczyźnie kod, za pomocą którego zalogował się do jej bankowości i z drugiego rachunku wykonane zostały jeszcze trzy przelewy na prawie 15 tys. zł " - informuje w komunikacie młodszy aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

W tym samym tygodniu oszustwo zgłosił też 21-letni mieszkaniec Kraśnika, który na platformie ogłoszeniowej chciał sprzedać sprzęt do ćwiczeń.

Na WhatsAppie odezwała się do niego kobieta zainteresowana zakupem. Strony ustaliły szczegóły i kupująca przesłała link, żeby dokończyć transakcję. Po kliknięciu 21-latek zobaczył okna do logowania do banku. Mimo kilku prób nie udało mu się zalogować.