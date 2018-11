Starosta kolbuszowski odwołany i przywrócony po dwóch dniach. Zgarnie odprawę na kilkadziesiąt tysięcy

Józef Kardyś został odwołany z funkcji starosty kolbuszowskiego. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że radni przywrócili go na stanowisko po dwóch dniach. Dzięki temu Kardyś ma dostać odprawę na kilkadziesiąt tysięcy, podaje lokalny tygodnik. Odprawę dostanie i starosta, który przez dwa dni zajmował to stanowisko.

Starosta po dwóch dniach wrócił na stanowisko. Opłaciło się (Korso Kolbuszowskie, Fot: Korso Kolbuszowskie)

- Józef Kardyś ze względu na swój wiek i wypracowane lata, mógł przejść już na emeryturę. Aby jednak to się stało musiał chociaż na jeden dzień zrezygnować z pracy, aby nie mieć ciągłości zatrudnienia. Zrobił to 15 listopada, a dwa dni później znowu został wybrany na starostę - słyszymy od dziennikarzy tygodnika Korso Kolbuszowskie.

Dwudniowa przerwa w pracy ma się bardzo opłacić staroście. Według tygodnika, może teraz liczyć na odprawę emerytalną w wysokości sześciu pensji. Dziennikarze szacują, że będzie to kilkadziesiąt tysięcy zł.

W rozmowie z dziennikarzami tygodnika Kardyś miał powiedzieć, że "wszystko przebiega zgodnie z prawem, a odprawę kiedyś i tak musiałby dostać".

Dodatkowo, niewykluczone, że nowy-stary starosta będzie pobierał teraz i pensję, i świadczenie emerytalne. Zdaniem dziennikarzy tygodnika, nie wystąpił jednak jeszcze do ZUS w sprawie emerytury.

A co ze starostą, który przez dwa dni zastępować Kardysia? I on nie powinien narzekać, mimo że stracił pracę wyjątkowo szybko. - Ryszard Sukiennik z Trzęsówki ma również dostać odprawę - to trzykrotność ustalonej dla niego pensji, łącznie ponad 15 tys. zł brutto - informuje Korso Kolbuszowskie.

- Nie wszyscy radni podnosząc rękę za rezygnacją Józefa Kardysia, wiedzieli ile taki zabieg będzie kosztował. Szczególnym zaskoczeniem była dla nich odprawa, którą ma dostać nowy starosta - czytamy również w tygodniku.