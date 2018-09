Starsze małżeństwo „wygrało” garnki, odkurzacz i materac. Dali się naciągnąć na 12 tys. zł

W jednym z wrocławskich lokali zorganizowano „wykład” na temat zdrowia. Na koniec Pan Piotr wraz z żoną wylosowali odkurzacz, zdrowotną matę, materac i komplet garnków. „Pierwszy raz coś wygraliśmy”. Niestety, za „nagrodę” trzeba było zapłacić.

„Wygrana” kosztuje ponad 11,7 tys. zł wraz z odsetkami. Małżeństwo szykuje doniesienie do prokuratury.

- Wyrażał się bardzo źle o lekarzach, że tylko recepty potrafią wypisywać - opowiada pan Piotr. - Mówił, że problemy z nadciśnieniem biorą się od kręgosłupa i, że jak kogoś bolą kolana, to maścią powinno się smarować nie same kolana, lecz od drugiej strony – dodaje.

W trakcie prelekcji wyłożone były produkty: mata lecznicza, materac, odkurzacz, garnki. Prelegent jedynie wspomniał o nich. Drogie i mało kogo byłoby na nie stać. - Prelegent powiedział, że jakby do nas ktoś dzwonił, to mamy mówić, że o tych produktach wspominał – opowiada Gazecie Wrocławskiej Pan Piotr.

Na koniec wykładu odbyło się losowanie nagród. Jedną z wylosowanych została żona Pana Piotra. Wyciągnęła kopertę, prowadzący wykład otworzył ją i na cały głos powiedział, że to główna nagroda.

Po tym dostali do podpisania dokumenty, kilka kartek. Zapakowali „wygraną” do auta i wrócili do domu. Kiedy już trochę ochłonęli, sprawdzili papiery. Okazało się, że muszą zapłacić prawie 12 tys. zł.