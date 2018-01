Staż krojenia chleba za niecały 1 tys. zł. Ogłoszenie urzędu pracy oburzyło internautów

"Kolejny przykład jak Urząd Pracy tak naprawdę psuje rynek pracy" - napisał internauta, który natrafił na nietypowe ogłoszenie o stażu. Poszukiwany jest człowiek do pracy na magazynie oraz przy krojeniu i pakowaniu chleba. Płaca? Niecały 1 tys. zł za miesiąc.

Na ogłoszenie Urzędu Pracy w Lęborku natrafił jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl. Internauta twierdzi wręcz, że to sprawa dla służb.

"Kolejny przykład jak Urząd Pracy tak naprawdę psuje rynek pracy. Przecież to jest jawne nadużywanie publicznych pieniędzy na rzecz jakiegoś Januszexu. Praca po 8 godzin dziennie za 1000 złotych brutto + dofinansowanie stanowiska, oczywiście na koszt podatnika. Tym by się mogła zająć prokuratura" - skomentował (pisownia oryginalna).

Co tak oburzyło internautę? Staż po 8 godzin dziennie za niecały 1 tys. zł. Stypendium, bo tak oficjalnie nazywa się wynagrodzenie, wynosi dokładnie 997,4 zł brutto. Pracownik przyjęty do pracy ma poznać tajniki pracy w magazynie, a także sztukę krojenia i pakowania chleba. Gdyby pracodawca do tych samych czynności i w tym samym wymiarze pracy przyjął normalnego pracownika, a nie stażystę, musiałby mu zapłacić minimalną krajową - a więc 2 tys. zł brutto, a od stycznia 2018 r. już 2,1 tys. zł brutto.