Stewardesa o pracy w samolocie. Oto dlaczego obsługa wita pasażerów

Personel pokładowy linii lotniczych Wizz Air ujawnił prawdziwy powód, dla którego pasażerowie są witani na pokładzie. Jak się okazuje, jest to między innymi sposób na identyfikację osób , które mogą być pod wpływem alkoholu, wykazują oznaki paniki lub mogą okazać się pomocne w sytuacjach awaryjnych.

Informacje te zostały przekazane przez stewardesę i influencerkę o imieniu Rania, pracującą dla austriackiego oddziału węgierskich linii lotniczych. W wywiadzie udzielonym brytyjskiej gazecie "Daily Mail", Rania wyjaśniła, że załoga lotnicza jest zobowiązana do przywitania każdego pasażera, aby ocenić, czy jest on zdolny do lotu.