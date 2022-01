Stokrotka chce przebić konkurencję. Zapowiada mega obniżki cen. Reakcja na decyzję premiera

Stokrotka poszła drogą sieci Lidl i Aldi. Postanowiła wykorzystać rządową tarczę antyinflacyjną do ofensywy marketingowej, informującej o obniżkach cen żywności do 1 lutego. Sieć chwali się, że obniży ceny nawet 12 tys. produktów, w tym pieczywa i produktów mleczarskich. Jest to reakcja na ustawowe obniżenie podatku VAT na żywność.