Strajk nauczycieli. Jak mogą przygotować się rodzice?

Od 8 kwietnia nauczyciele mają nie przychodzić do pracy. To odpowiedź pracowników oświaty na brak podwyżek. Szef związkowców Sławomir Broniarz powiedział, że strajk będzie trwał do odwołania. Dla rodziców to problem. Co im przysługuje w takiej chwili?

Od 8 kwietnia nauczyciele mają nie przychodzić do pracy. To odpowiedź pracowników oświaty na brak podwyżek (East News, Fot: Grzegorz Banaszak/REPORTER)

Już od najbliższego poniedziałku w szkołach i przedszkolach będzie można spotkać co najwyżej samych dyrektorów. Za przystąpieniem do strajku opowiada się 79,5 proc. placówek oświatowych w całej Polsce. Jednak prawdziwą skalę poznamy dopiero wtedy, gdy zostaną wyłożone i podpisane listy strajkowe.

Pojawia się pytanie, kto ma wtedy zaopiekować się dziećmi? Odpowiedź brzmi: rodzic. Na szczęście są sposoby na to, by usprawiedliwić nieobecność z powodu opieki nad pociechą.

Zwolnienie z pracy na opiekę

Po pierwsze, każdy etatowy pracownik ma prawo do wolnego w związku z opieką nad dzieckiem. Zgodnie z artykułem 188 Kodeksu pracy taka możliwość dotyczy osoby, która wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14. roku życia. Wolne może wynieść 16 godzin albo dwa dni. Przysługuje za nie pełne wynagrodzenie. Co ważne, takie zwolnienie przysługuje raz w roku kalendarzowym.

Urlop na żądanie

Najpóźniej w dniu urlopu pracownik może zgłosić urlop na żądanie. Kodeks pracy traktuje to jako część urlopu wypoczynkowego. Nasz szef może nam udzielić maksymalnie 4 dni takiego urlopu w ciągu roku.

Nadgodziny

Może się też okazać, że branie wolnego wcale nie będzie potrzebne. Czy komuś z was uzbierały się nadgodziny? To może być właśnie ten moment, aby je odebrać.

"W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy" - wynika z artykułu 151 Kodeksu pracy.

Innym benefitem za przepracowane nadgodziny może być wypłata dodatku pieniężnego. Jednak to pracodawca ma prawo decydować o tym, jak to zostanie rozwiązane.

Praca zdalna

Pracownicy coraz bardziej chcą tego, aby móc od czasu do czasy wykonać pracę w zaciszu własnego domu. Z kolei pracodawcy coraz częściej dają na to zgodę. Niewykluczone, że nasz szef zgodzi się na to, aby w dniu strajku pogodzić wykonywanie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem.

Ile takich dni w ciągu roku przysługuje? To już zależy od firmy. Na pracę zdalną można umówić się ustnie lub bardziej formalnie, wpisując pory rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zadania.

Zasiłek opiekuńczy

Jeśli rodzic został zwolniony z wykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem, to może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Takie świadczenie przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka do ósmego roku życia wtedy, gdy placówka, do której chodzi, została nieprzewidzianie zamknięta.

"Nieprzewidzianie", czyli krócej niż tydzień. Co ważne, informacji w mediach nie traktuje się jako oficjalnego komunikatu o tym, że szkoła czy przedszkole będą nieczynne.