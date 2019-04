Strajk nauczycieli. Nie wszędzie dzieci wróciły do szkół. Kuratoria nie widzą problemu

Strajk nauczycieli jest już zawieszony, więc dzieci powinny wrócić do szkół. Nie wszędzie jednak tak jest - w wielu placówkach ustanowiono dni dyrektorskie. Kuratoria przekonują jednak, że mają one więcej wspólnego z majówką niż ze sporem nauczycieli z rządem.

Zajęć nie ma, są dni dyrektorskie. Taką informację dostali rodzice wielu szkół na terenie całej Polski. Ilu szkół to dotyczy? - Ciężko oszacować - słyszymy w kuratoriach. Wszystko przez to, że o dniach wolnych może zdecydować dyrekcja i wcale nie musi tego zgłaszać do kuratoriów.