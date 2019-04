Strajk nauczycieli. Rozmowy "ostatniej szansy" przerwane do piątku

Oświatowe związki zawodowe po raz kolejny zasiadły do rozmów ze stroną rządową. Negocjują podwyżki dla nauczycieli. Był krok w tył ze strony ZNP i FZZ, jednak rząd mówi: nie mamy tyle pieniędzy. Negocjacje przełożono na piątek.

Związkowcy z ZNP i FZZ porzucili we wtorek postulat podwyżki płacy o równy tysiąc złotych do podstawy nauczyciela. Chcą teraz 30-proc. podwyżki, co w praktyce oznacza wzrost zasadniczego wynagrodzenia o od 725 do 995 zł w zależności od statusu zawodowego.