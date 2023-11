Straż Graniczna testuje nowy pojazd. Posiada zasięg kilku kilometrów

Najnowszy pojazd obserwacyjny dla Straży Granicznej

Testowany pojazd jest wyposażony w kamerę termowizyjną o polu widzenia 360 stopni, wykrywającą obiekty i ludzi w promieniu 6 km. Nowością zastosowaną w pojeździe jest dron na tzw. uwięzi, który wznosi się na wysokość do 60 metrów. Został on wyposażony w różne moduły radiowe i moduły obserwacyjne, dzięki którym uzupełnia kompleksowy obraz sytuacyjny z kamery o np. informacje na temat logowań radiowych różnych osób w terenie - czy to do telefonii komórkowej, czy do sterowania dronami. Dron uzupełnia też obraz wideo dzięki zainstalowanym na nim kamerom.