Strażnicy wycofują podania o odejście ze służby. Oto powód

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia do tej pory nie dostawali jednak m.in. funkcjonariusze służb specjalnych. Uchwalona regulacja to zmienia. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA, ale także KAS i Straż Marszałkowską. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.