Suntago. Miała być rodzinna rozrywka pod palmami, jest tor przeszkód w wysokiej cenie

Niedoróbki, wypadki, wysokie ceny, a do tego zagadkowe zniknięcie profilu z wyszukiwarki. Goście parku Suntago skarżą się na zaniedbania i nieczynne atrakcje. - Połowa zjeżdżalni nie działa, a płacę pełną cenę. To absurd! – piszą czytelnicy. Z kolei pani Alicja pokazała nam wypis ze szpitala, gdzie trafiła po wizycie w parku. Wyszła z niego z nogą w gipsie.

Park wodny Suntago ma za sobą pierwszy weekend działalności. Nowo otwartą atrakcję we Wręczy koło Mszczonowa odwiedziły tłumy. Tak można wnioskować na podstawie zdjęć, które zalały internet. A widać na nich osoby w "plażowych strojach", wyczekujące w długich kolejkach.

Szefostwo parku zapewne liczyło na to, że w poniedziałek pochwali się frekwencyjnym rekordem. Zamiast tego można wyczuć pożar. Podsycają go opinie niezadowolonych gości.

"Wpisałem w nawigację "Suntago", wybrałem pierwszą opcję i bezmyślnie jechałem. Zacząłem się zastanawiać, co jest, kiedy nawigacja skierowała mnie na jakąś leśną ścieżkę" – napisał do nas w sobotę na platformę #dziejesie pan Tomasz.

Czym można tłumaczyć to zagadkowe zniknięcie profilu? Pan Filip, który skontaktował się z nami przez platformę #dziejesie , uważa, że nie ma w tym przypadku.

"Miejsce było doskonale zaznaczone na Mapach Google wraz z godzinami otwarcia i opiniami, zostało jednak z premedytacją usunięte przez Suntago z uwagi na liczne opinie o nierzetelności oferty i wielu wypadkach" – czytamy w wiadomości do redakcji.

Przypuszczenia pana Filipa potwierdza Marek Radziszewski, administrator prywatnej, zamkniętej grupy na Facebooku "Park of Poland Suntago - OPINIE".

- Planowałem pojechać tam w maju, z partnerką i trzyletnią córeczką Marysią. Uwielbiam takie atrakcje i śledziłem informacje w mediach. Jeszcze w sobotę, wcześnie rano, sprawdzałem opinie na Google Maps. Przeraziły mnie opisy wypadków na zjeżdżalni. Ktoś pisał, że wynoszono dziecko na noszach. Ocena nagle zjechała do 4.1. Pół godziny później chciałem sprawdzić ponownie, ale profil zniknął – wyjaśniał w rozmowie z PAP.

"Córka zatrzymała się w środku zjeżdżalni, sygnalizacja świetlna nie działa więc kolejne dziecko uderzyło w córkę zjeżdżając (…) córka wróciła obolała, uderzyła zębami w bok zjeżdżalni. Całe szczęście, że nic poważnego się nie stało. Obsługa nie zareagowała. Na siłę otwarty park, testowany na klientach. Kwalifikuje się do zamknięcia" – to komentarz pani Małgorzaty z oficjalnego profilu Suntago.

- Ktoś nie bardzo pomyślał na pirackim placu zabaw. Po wszystkich stopniach w górę, nagle stopień w dół. Lejąca się zewsząd woda i nieoznakowany uskok spowodował, że co chwilę ktoś się tam przewracał. Mnie również stopa się wykrzywiła tak niefortunnie, że teraz jestem uziemiona na sześć tygodni w gipsie – napisała niezadowolona użytkowniczka, która przyjechała do Wręczy w dniu otwarcia atrakcji. Na dowód przesłała nam wypis ze szpitala.

O tym, że dziś Suntago przypomina bardziej tor przeszkód niż park rozrywki dla rodzin z dziećmi, napisał redaktor naczelny money.pl, Sebastian Ogórek, który zwraca uwagę na to, że niekiedy brakowało podstawowej informacji, kto – dorosły czy dziecko – może korzystać z danej atrakcji.

"Ja byłem świadkiem, jak po groźnie wyglądającym zjeździe zarządzono ważenie chętnych do skorzystania z atrakcji. Po dwóch godzinach ze zwykłej łazienkowej wagi zrezygnowano. I znowu zjeżdżać mógł każdy" – dowiadujemy się z jego relacji .

Po dwóch dobach dostaliśmy odpowiedź: - Pierwsze dni działalności parku wodnego Suntago Wodny Świat cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości, a wszystkie bilety do 23.02. zostały wyprzedane. W związku z tym przy niektórych atrakcjach ustawiały się kolejki. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy goście musieli czekać na swój posiłek, głównie w porach obiadowych. Pracujemy nad tym, aby usprawnić czas wydawania zamówień i maksymalnie skrócić czas oczekiwania gości. Jesteśmy na początkowym etapie funkcjonowania parku, dlatego prosimy o wyrozumiałość - informuje biuro prasowe Suntago.

- Bezpieczeństwo i komfort gości jest dla Park of Poland najwyższym priorytetem. Niestety nie mamy wpływu na nieodpowiednie zachowanie osób przebywających w parku, a także niewłaściwe, mimo ostrzeżeń pracowników obsługi, korzystanie z atrakcji i niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa. W przypadku zachowań niezgodnych z regulaminem przez gości Suntago, nasi pracownicy reagują natychmiastowo, a osobom, które były uczestnikiem wypadku, udzielana jest natychmiastowo profesjonalna pomoc. Nie ukrywamy informacji na temat zdarzeń, które miały miejsce w parku - zapewnia park.

- Przy rozruchu zawsze wychodzą drobne mankamenty, ale nikt niczego nie testuje na odwiedzających. To nie jest z tytułu niedbalstwa, to musi się zgrać i będzie funkcjonowało przyzwoicie – mówił w programie "Money. To się liczy".