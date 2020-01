Suplementy diety jak cukierki. Witamin brak

Jedna czwarta suplementów diety ma skład niezgodny z deklaracjami producentów. To powoduje, że są w zasadzie bezużyteczne.

Jak wskazano, w przypadku niektórych suplementów zawierających witaminy B2 i B6 ich rzeczywista zawartość w produkcie wynosiła zaledwie ok. 30 proc. tego, co przeczytać można było w ulotce. Nieco lepiej wypadała witamina D, choć nadal nie tak dobrze, jak deklarowali producenci. Za to ze składnikami mineralnymi, takimi jak żelazo, magnez czy wapń, problemów nie ma.