Na kosmetykach umieszcza się symbol otwartego słoiczka z liczbą w środku. Co oznacza?

Czytanie etykiet jest ważne nie tylko w przypadku produktów spożywczych, ale również kosmetyków. Wzięłam do ręki krem, który miałam w domu i przeanalizowałam symbole, które na nim znalazłam. Oto, co oznacza tajemnicze "12 M".

Zaczynam od symbolu otwartego słoiczka z liczbą w środku. W przypadku mojego produktu jest to "12 M". Oznacza to, że po otwarciu kremu mogę używać go jeszcze przez 12 miesięcy, bo przez tyle czasu zachowuje swoje właściwości.

Ten symbol nazywany jest PAO, czyli Period After Opening (okres "przydatności" po otwarciu). Z uwagi na to, że produkty otworzone, narażone są już na kontakt z zanieczyszczeniami pochodzącymi z naszych dłoni czy z otoczenia, to czas przydatności kosmetyku jest skrócony. Gdybyśmy kupili lub dostali produkt i postanowili go nie otwierać, to automatycznie okres ten się wydłuża.