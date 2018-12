Świąteczna metamorfoza Media Expert!

Media Expert oficjalnie potwierdza – z okazji zbliżających się Świąt przyjmuje nazwę PREZENTY EXPERT. Nowej nazwie towarzyszyć będzie także nowe hasło: „miliony prezentów, miliony uśmiechów”.

Sieć Media Expert zmienia nazwę na Prezenty Expert! To efekt świątecznej metamorfozy, o której plotki w mediach pojawiły się kilka dni temu. „Jesteśmy największą siecią elektromarketów w Polsce, a święta to tradycyjny okres kupowania prezentów – także w naszych sklepach. Dlatego chcemy pomóc naszym Klientom w tym gorącym okresie i wierzymy, że przyjęcie nazwy PREZENTY EXPERT dodatkowo nas do tego zmotywuje. Będziemy inspirować miliony Polaków do postawienia na modne i praktyczne prezenty technologiczne. Wierzę, że efekty naszej pracy odczują i docenią wszyscy nasi Klienci - i obdarowujący, i obdarowani.”– mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy.