Świąteczna reklama Allegro powraca. Co nas czeka w tym roku?

Święta to, poza jedzeniem i choinką, czas dla różnych marek na pokazanie się od tej "cieplejszej" strony. Allegro robi to umiejętnie już po raz kolejny. Byłam na przedpremierowym pokazie ich nowej, świątecznej reklamy, aby móc powiedzieć wam, czy jest na co czekać.

Fragment nowego spotu reklamowego Allegro. Ponownie czeka nas dużo emocji i wzruszeń. (WP.PL, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

Jest już pewną tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia Allegro wypuszcza ciekawą reklamę okolicznościową. W tym roku, a dokładniej 20 listopada, w telewizji i sieci będziemy mogli zobaczyć nowy spot serwisu aukcyjnego.

Wiele osób kojarzy ten najpopularniejszy. Chodzi o "Czego szukasz w Święta? English for Beginners ", gdzie starszy pan uczy się angielskiego, aby móc porozmawiać z małą wnuczką mieszkającą w Anglii. Łzy wzruszenia gwarantowane:

Zrozumieć odbiorcę

Allegro to jedna z tych marek, które rozumieją marketing w dzisiejszych czasach. Dobrą reklamę ludzie sami będą chcieli oglądać. Nie trzeba nią atakować widzów.

Jako osoba, która pracowała parę lat w agencji reklamowej, mogę wam potwierdzić, że to marka, dla której wiele osób z mojej byłej branży chciałoby pracować - wydaje mi się, że to o czymś świadczy.

Myślę, że dzięki tegorocznej reklamie Allegro znów zaskarbi sobie sympatię widzów. Mamy tu aktualny problem, czyli oddalanie się od siebie członków rodziny z różnych pokoleń. W tle konsole, smartfony, tablety. Niby brzmi banalnie, ale na koniec okazuje się, że nowe technologie niekoniecznie muszą zawsze dzielić.

Fragment nadchodzącego spotu.

Dyskusyjny w reklamie wydaje mi się natomiast czas doręczenia zamówienia z Allegro. Oglądając spot pierwszy raz odniosłam wrażenie, że był to jeden dzień tuż przed świętami. Trochę to mało prawdopodobne.

Poza tym w moim odczuciu nie ma tu aż takiego wzruszenia, jak przy "Czego szukasz w Święta?". Z drugiej strony chyba ciężko przebić tamtą reklamę, bo to był prawdziwy majstersztyk.

Mimo to uważam spot za udany. Nie wiem jak wy, ale ja wolę oglądać takie historie zamiast krzyczących reklam "Kup proszek! Kup krem! Kup telefon!". Jak to na pokazie dobrze podsumowano cytatem Iwo Zaniewskiego, "Jak się zrobi inteligentniejszą reklamę, to ludzie ją doceniają i zapamiętują. Odbierają ją jako prezent od firmy, która ma dla nich szacunek".

I właśnie firm mających szacunek dla konsumentów życzę nam więcej w te i każde inne święta.

Na publiczną premierę spotu musimy poczekać do 20 listopada. Na razie Allegro pokazuje tylko 15-sekundową zapowiedź nowego filmiku.