SZ: Służby mają dostać prawo do inwigilowania dziennikarzy

"Sueddeutsche Zeitung" bije na alarm. Niemieckie MSW przygotowuje ustawę, która da prawo służbom do internetowego inwigilowania dziennikarzy i redakcji. To atak na wolność prasy – ostrzega gazeta.

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer chce przyznać Urzędowi Ochrony Konstytucji prawo do tajnego inwigilowania w internecie dziennikarzy i całych redakcji – pisze dziennik „Sueddeutsche Zeitung” (SZ). Ponad pół wieku po skandalu związanym z tygodnikiem „Der Spiegel”, kiedy to policja wtargnęła do pomieszczeń redakcji w Hamburgu, byłoby to „wyraźne złamanie dotychczasowego prawa” – ocenia Ronen Steinke.