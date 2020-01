Szampon do własnego pojemnika? Trwają testy. Może czas na Polskę?

Szampon, płyn do płukania czy mydło nalewane z wielkiego dozownika prosto do plastikowych opakowań wielokrotnego użytku? Brzmi jak spełnienie marzenia fanów ograniczenia plastiku w codziennym życiu. Czeski Rossmann testuje, czy to się może udać.

Niech każdy zrobi sobie ekologiczny rachunek sumienia i obliczy, ile opakowań po szamponach, mydle w płynie czy płynie do mycia naczyń rocznie wyrzuca. Dużo, ale niestety jest to ten gatunek śmieci, z którego trudno zrezygnować – o ile bowiem nikogo już nie dziwi rezygnacja z pakowania pojedynczych owoców czy warzyw w plastikowe torebki, to jednak nie ma fizycznej możliwości, by nalać szampon do przyniesionej przez siebie butelki. No, chyba że mieszkamy w Pradze albo Libercu, Brnie, Czeskich Budziejowicach bądź Pardubicach.

W miastach tych miastach sieć Rossmann testuje sprzedaż wybranych produktów firmy Henkel specjalnych butelek-pojemników wielorazowego użytku. Takie produkty, jak np. detergenty marki Persil, płyny do płukania tkanin, mycia naczyń, szampony, żele pod prysznic, mydło w płynie marki Fa sprzedawane są ze specjalnych automatów do tych właśnie butelek. Tych można używać wiele razy – informuje serwis Wirtualne Media.

Henkel i Rossmann mają nadzieję, że w ten sposób uda się zmniejszyć liczbę wprowadzanych do obrotu plastikowych opakowań. Projekt ma na razie charakter pilotażu i jest w fazie testu. Sieci nie zdradzają, czy rozważają wprowadzenie go również na innych rynkach. Wątpliwości są niepotrzebne: biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakim cieszą się pomysły ekologiczne, możemy śmiało założyć, że Polacy byliby tym zachwyceni.

