Nie potrafimy segregować odpadów. Zajrzałam do śmietników Polaków

Na nic kampanie edukacyjne. Do kontenerów na odpady do recyklingu dalej trafiają śmieci, które nie powinny się tam znaleźć. Można się załamać, dalej widząc papierki po cukierkach w kontenerach na papier. A może to nie niewiedza, tylko zwykła bezmyślność?

Niby papier ciężko pomylić z plastikiem, ale jak widać - da się. (WP.PL, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

Temat segregowania śmieci wraca jak bumerang, szczególnie teraz, gdy w kolejnych gminach stawiane są pojemniki na bioodpady, a ceny za wywóz rosną - o czym pisałam w materiale "Segregacja odpadów w 2020. Na co uważać i jakie są kary?".

Zajrzałam do paru śmietników, żeby zobaczyć, jak z zadaniem segregacji radzą sobie inni i - złapałam się za głowę. Chyba ktoś inny też to zrobił i z tego wszystkiego... beret spadł mu do kontenera na szkło. Popatrzcie zresztą na zdjęcie poniżej.

Wnętrza dwóch przykładowych pojemników. Jak ludzie wrzucali, tak dalej wrzucają butelki i słoiki z plastikowymi lub metalowymi nakrętkami/korkami. Do tego w siatkach. Cieszy, że przynajmniej coraz rzadziej w zielonym kontenerze widzi się potłuczone kubki czy lustra (takie odpady powinny trafić do śmieci zmieszanych – nie nadają się do ponownego przetworzenia, ponieważ takie szkło ma inne właściwości fizyko-chemiczne).

Ręce opadają, kiedy widzi się plastikowe butelki w pojemniku na szkło. Czyżby ktoś zasugerował się obrazkiem butelki i "nie doczytał", że pod rysunkiem jest napisane: "szkło"? Segregacja nie dotyczy jednak kształtu wyrzucanego produktu, ale materiału, z jakiego został zrobiony.

Ale, wnioskując po powyższym zdjęciu, mieszkańcy jednej ze wspólnot podjęli walkę z niedzielnym śmieciarzem poprzez strategiczne powieszenie karteczki komunikującej "wiemy, kim jesteś".

Mogłoby się zdawać, że ciężko pomylić papier z czymś innym, ale jednak da się. W niebieskich kontenerach regularnie widuję to, co możecie zobaczyć na zdjęciach – kartony po sokach czy mleku (które są tzw. tetrapakami i powinny trafić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne) czy też folie po słodyczach. Wielokrotnie też widziałam brudne ręczniki papierowe, chusteczki czy też papier toaletowy, które powinny trafiać do śmieci zmieszanych. Dlaczego? Warto pomyśleć na tzw. chłopski rozum - jak zrecyklingować zasmarkaną chusteczkę?

Nie znajduję wytłumaczenia, dlaczego w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne i metale regularnie widuję... pudełka po pizzy. Tu sprawa jest przecież prosta: brudny karton powinien trafić do śmieci zmieszanych, a czysty - do papieru. Bardzo często widzę w nim również np. blistry po lekach, które są w zasadzie niemożliwe do odzyskania i powinny trafić do śmieci zmieszanych.

Pozytywnie zaskakuje pojemnik, który ostatnio zagościł w wielu gminach jako nowość - brązowy na bioodpady. Jedyną "zakazaną" rzeczą, którą tam regularnie znajduję, są foliowe worki, w których zostały wyrzucone odpady. Nie powinno się ich używać, ponieważ cała zawartość tych kubłów (łącznie z workami) jest później rozdrabniana przez specjalne maszyny, a maleńkie kawałki folii uniemożliwiają prawidłowe kompostowanie. Tę frakcję powinno się wyrzucać luzem lub w torebkach z brązowego papieru, ewentualnie w specjalnych workach foliowych oznaczonych jako kompostowalne (te oznaczone jako biodegradowalne się nie nadają).

Jednak niektóre wspólnoty mieszkaniowe nie ułatwiają segregacji śmieci, a czasem ją wręcz uniemożliwiają. Poniżej zdjęcie z altanki śmietnikowej na jednym z mokotowskich osiedli. Aby wyrzucić śmieci do żółtego czy niebieskiego pojemnika, trzeba przygotowywać się jak do rzutu młotem, aby dobrze trafić workiem. Za to do bioodpadów po prostu dostać się nie da, bo jest regularnie zastawiony innym pojemnikiem.

Jeżeli w dalszym ciągu mamy wątpliwości, do jakiego pojemnika wrzucić dany odpad, można to sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce np. na stronie www.segregujna5.um.warszawa.pl czy też www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad

Jeśli nie mamy pod ręką takiej "ściągi", pomocna jest zasada przekazana mi przez eksperta branży gospodarki odpadami, Michała Pacę: Jeżeli taki materiał jest suchy, to lepiej go wrzucić do materiałów surowcowych. Jeżeli jest mokry i mamy wątpliwość, do zmieszanych.

Odpowiadając na zarzuty, że "kiedyś to się wszystko wrzucało do jednego kosza i było dobrze", przypomnijmy tylko, że jeszcze wcześniej nie było plastiku i było to niewątpliwie lepsze dla naszej planety, a recykling to po prostu redukcja szkód wyrządzonych przez nieodpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Co czeka na zatwardziałych przeciwników sortowania śmieci? Kary od dwu- do czterokrotności stawki podstawowej. W przypadku wspólnot mieszkaniowych odpowiedzialność będzie ponoszona zbiorowo, zatem wystarczy jeden "buntownik" na cały blok, aby wszyscy zapłacili więcej.

W 2020 roku, na mocy dyrektywy UE, wszystkie kraje członkowskie będą musiały osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu odpadów komunalnych. Polska znała wytyczne dotyczące recyclingu już wstępując do Unii Europejskiej, więc nie powinno to być żadnym zaskoczeniem dla rządzących. Mimo to nie ma szans na osiągnięcie takiego wyniku, ponieważ w 2019 roku wyniósł on zaledwie 21 proc.