Szczecińscy nauczyciele chcą pomóc restauratorom. Oferują im pieniądze z "trzynastek"

- Jako nauczyciele nie zarabiamy dużo, a ta "trzynastka" to zawsze takie podreperowanie budżetu - mówi w rozmowie z WP Finanse Joanna Połeć-Trusiuk, dyrektorka szczecińskiej Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi.

Pedagodzy i pracownicy administracyjni ze szkoły uznali jednak, że warto pomóc lokalom gastronomicznym ze Szczecina - wiele z nich znajduje się zresztą w okolicach szkoły. A dzieci pracowników branży to często uczniowie podstawówki.

Nauczyciele ruszyli więc z akcją "Szczecińskie szkoły dla gastronomii". Idea jest taka, aby pieniądze z 13. pensji trafiły do walczących o przetrwanie lokali. Albo część z tych pieniędzy. Połeć-Trusiuk nie zachęca pedagogów, by całe "trzynastki" przekazywać na pomoc, ale raczej "co łaska" z "trzynastek".