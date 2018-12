Polacy rzucili się na apteki. Szczepionki przeciw odrze są już niemal niedostępne

Ogniska odry w Polsce spowodowały, że szczepionki rozeszły się w iście ekspresowym tempie. W tej chwili takie preparaty można dostać w zaledwie kilku aptekach w kraju.

Mniej to dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę, że zużycie takich szczepionek przeciw odrze jest aż dziesięciokrotnie wyższe niż w ubiegłych latach. Zdecydowanie więcej jest jednak również zachorowań. Do połowy grudnia 2018 r. zanotowano 263 przypadki odry wobec 62 rok temu.

Nie wiesz, czy jesteś zaszczepiony? Sprawdź, co zrobić. Zobacz wideo:

- Klienci ciągle pytają o szczepionkę. Odsyłamy ich jednak z kwitkiem. W hurtowniach, do których dzwonimy w sprawie dostępności preparatu, słyszymy ciągle to samo, że go nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie - mówi "DGP" pracownik apteki na warszawskim Mokotowie.