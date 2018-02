Szczur w mrożonce w brytyjskim sklepie Aldi. 38 tys. paczek wycofanych

Klientka sklepu Aldi odkryła kawałki gryzonia, gdy karmiła swoją 2,5-letnią wnuczkę. Wewnętrzne śledztwo sieci wykazało, że resztki szczura w pechowych mrożonkach odnaleziono w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii już trzykrotnie - podają tamtejsze media.

Historię 60-letniej Pat Bateman przytacza m.in. "The Guardian" . Kobieta kupiła w sieci Aldi mrożone warzywa, by przygotować posiłek dla swojej 2,5-letniej wnuczki. W paczce znajdował się jednak oprócz warzyw także fragment szczura. Pozostałości gryzonia kobieta miała zauważyć podczas karmienia dziewczynki.

Kobieta udała się do sklepu, by oddać produkt. Od kierownika placówki otrzymała przeprosiny, a także voucher o wartości 30 funtów na następne zakupy. Brytyjka na tym jednak sprawy nie zakończyła, udała się także do głównej siedziby firmy. Tam miała otrzymać ofertę 500 funtów odszkodowania, ale odmówiła. Uważa, że to zbyt mało za straty moralne, jakie poniosła.