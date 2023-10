Szef Levi's nie pierze swoich dżinsów. "Myję je pod prysznicem"

Podczas prania uwalnia się mikroplastik

Jak podaje CNBC, pranie dżinsów to jeden z głównych czynników wpływających na ich ślad węglowy. Bergh w rozmowie z serwisem zauważył, że przemysł dżinsowy zużywa dużo wody podczas produkcji, ale konsumenci również przyczyniają się do tego problemu poprzez częste pranie dżinsów. W Stanach Zjednoczonych ludzie często piorą swoje dżinsy po każdym noszeniu, podczas gdy w innych częściach świata robią to rzadziej.