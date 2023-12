Były szef naftowego koncernu straci miliony. Zataił informacje

Dyrektor BP zwolniony bez wypowiedzenia

Koncern BP poinformował, że Looney zostanie zwolniony bez wypowiedzenia. Co więcej, nie będzie on miał prawa do żadnego dalszego wynagrodzenia czy świadczeń. Decyzja ta została podjęta po tym, jak Looney zdecydował się na złożenie rezygnacji we wrześniu. Przyznał wtedy, że nie był "w pełni przejrzysty" w kwestii swoich wcześniejszych osobistych relacji – wyjaśnia BBC.