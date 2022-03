Szkolenia obronne dla pracowników państwowych spółek. Sasin popiera

Ochotnicy przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, aby złożyć wniosek o powołanie do służby. Mogą też skontaktować się z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do niego można znaleźć pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.