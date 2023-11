"Szok cenowy dla odbiorców i gospodarki". Ekspertka o cenach prądu w 2024 roku

Ekspertka dodała, że tak wysokie ceny spowodowane są tym, skąd Polska czerpie energię. - Przez to, że mamy tak dużo węgla, musimy ponosić koszty uprawnień do emisji CO2, w związku z tym to wpływa na nasze rachunki końcowe za energię elektryczną — tłumaczyła w rozmowie z TVN24. Dodała także, że aby ceny były niższe, trzeba zwiększyć udział źródeł odnawialnych. Wzrost udziału elektrowni wiatrowych — według ekspertki — zobaczymy w 2030 roku.