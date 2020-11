Szpitale tymczasowe w Białymstoku. Rozpoczął się nabór, znamy wysokość wynagrodzenia

Na stronach powiatowego urzędu pracy w Białymstoku pojawiły się ogłoszenia o naborze pracowników do dwóch szpitali tymczasowych w stolicy województwa. Poszukiwani są nie tylko medycy, ale i personel techniczny, np. portier i pracownik gospodarczy (wynagrodzenie: 2 100 zł z wyrównaniem do 2600 zł brutto, umowa o pracę na okres próbny).

Opiekun medyczny może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2 472 zł z wyrównaniem do 2600 zł brutto. Pielęgniarka - 3 334 - 3 434 zł brutto, zaś ratownik medyczny 2 255 - 2 360 zł z wyrównaniem do 2600 zł brutto. Sanitariusz zarobi 2 373 zł z wyrównaniem do 2600 zł brutto, a wynagrodzenie sekretarki to co najmniej 2 673 zł brutto.