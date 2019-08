Szwedzki Ericsson zainwestuje w Polsce. Mateusz Morawiecki potwierdza

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szwedzka firma Ericsson zainwestuje w Polsce. Według szefa polskiego rządu nie będzie to jedynie inwestycja w produkcję, ale także badania.

- Wiem jakie to inwestycje. Zostałem poinformowany, ale to firma może je ujawnić – powiedział podczas konferencji prasowej w trakcie wizyty w Szwecji premier Mateusz Morawiecki. Odwołał się w ten sposób do rozmowy z prezesem firmy Ericsson. Zdradził jedynie, że inwestycja ma dotyczyć technologii 5G.