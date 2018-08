Szwedzkie insygnia skradzione. Włamali się do katedry i odpłynęli motorówką

Dwie korony, złote jabłka i berła, czyli królewskie klejnoty zostały skradzione z katedry w Straengnaes, niedaleko Sztokholmu. Należały do monarchów Karola IX Wazy i królowej Krystyny.

Według świadków złodzieje włamali się do katedry i uciekli z królewskim skarbem wykorzystując do tego motorówkę czekającą na nich na jeziorze Maelaren – pisze "Super Express". Szwedzka policja prowadzi obławę. Złodzieje byli dobrze przygotowani do akcji. Nikomu nic się nie stało.