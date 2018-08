Szydło obiecuje wziąć się za naciągaczy seniorów. Znajomych byłej premier też oszukano

Beata Szydło zapowiada zaostrzenie prawa. To już może być sprawa osobista dla byłej premier bowiem, jak zdradza, też ma znajomych, którzy padli ofiarą oszustów-naciągaczy.

Nowe regulacje mogą wejść w życie w 2019 r. Jednym z rozwiązań mogłoby być posyłanie „tajnych agentów” UOKiK na pokazy by zbierali dowody przestępstw i mogli zgłaszać to do prokuratury.